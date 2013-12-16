Перенос форума на другой движок

Здравствуйте.

Ищу человека для переноса форума с движка SMF на IPB

Адрес форума: http://www.webmath.ru/forum/index.php

Комментарии:

– Возможен переезд на другой движок, если вы им владеете лучше и обоснуете почему он лучше IPB

– Нужно сохранить все темы, сделать автоматическую переадресацию на их новое расположение

– Нужно сохранить большинство надстроек из списка модов. Например, значения кармы, возможность вставки TEX-овских формул

Интересуют – цена, срок и опыт исполнителя.

В проекте пишите свои контакты.

С уважением, Алексей