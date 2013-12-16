Сайт разрабатывался на Yii, но так и не был закончен. Сейчас ищется новый исполнитель. Необходимо изучить ТЗ, посмотреть исходник сайта, определить объем работ для завершения проекта, и оценить стоимость работ и ...
Перенос форума на другой движок
Здравствуйте.
Ищу человека для переноса форума с движка SMF на IPB
Адрес форума: http://www.webmath.ru/forum/index.php
Комментарии:
– Возможен переезд на другой движок, если вы им владеете лучше и обоснуете почему он лучше IPB
– Нужно сохранить все темы, сделать автоматическую переадресацию на их новое расположение
– Нужно сохранить большинство надстроек из списка модов. Например, значения кармы, возможность вставки TEX-овских формул
Интересуют – цена, срок и опыт исполнителя.
В проекте пишите свои контакты.
С уважением, Алексей
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