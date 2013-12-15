Цветочный сайт с корзиной

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок153 просмотра

Необходимо сделать цветочный сайт с возможностью заказа доставки цветов.

Пример www.green-street.ru/

Дизайн уже нарисован, движок – любой.

Бюджет 2500 рублей.

11 лет назад
serjik77
Егор 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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