Здравствуйте, имеется 2 свертсаные странички http://base.oxygen2.ru/ и http://base.oxygen2.ru/page2.html нужно натянуть на joomla по срокам до завтрашнего дня сделать 17.12.13
Цветочный сайт с корзиной
Необходимо сделать цветочный сайт с возможностью заказа доставки цветов.
Пример www.green-street.ru/
Дизайн уже нарисован, движок – любой.
Бюджет 2500 рублей.
Заявки фрилансеров
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