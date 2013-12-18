Почасовая работа на joomla 1.5

Ищу человека хорошо знающий joomla 1.5 для периодических работ.

Поскольку работы будут периодическими то удобно было бы при почасовой оплате.

На данный момент есть работа на несколько часов.

шаблон от rockettheme

никаких серьезных работ не будет, в основном..."там подправить, там изменить, там добавить"