Почасовая работа на joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок234 просмотра

Ищу человека хорошо знающий joomla 1.5 для периодических работ.

Поскольку работы будут периодическими то удобно было бы при почасовой оплате.

На данный момент есть работа на несколько часов.

шаблон от rockettheme

никаких серьезных работ не будет, в основном..."там подправить, там изменить, там добавить"

Joomla
11 лет назад
IvoLO
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо Александру за выполненную работу. Буду обращаться и в дальнейшем.
Спасибо за проект, всё отлично.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад

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