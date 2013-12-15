Доработка сайта на джумле

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок177 просмотров

Есть ряд комментариев клиента, нужно их сегодня выполнить.

Доступы и комментарии предоставлю кандидатам.

Работы не очень много.

Joomla
11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров