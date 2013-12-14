Перенос сайта с HTML на SQLiteCMS

$244
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка204 просмотра

Перенос сайта с HTML на SQLiteCMS

Соответственно без использования базы данных.

Бюджет 8000 рублей. Сроки сегодня до вечера.

Работа на нашем сервере, оплата строго по факту исполнения.

HTML
11 лет назад
MediaGroupe
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров