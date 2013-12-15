Joomla 1.5.26 Virtuemart 1.1.5 Требуется поправить шаблон XML выгрузки товаров. Задачи 1) Сейчас цена берётся в целых числах, требуется что-бы цена была до сотых 2) Заменить ...
Поправить кодировку на сайте c CMS DLE 9.5
Проблема возникла с кодировкой на сайте, на DLE 9.5. Уже полгода на сайте ничего не делал, и неожиданно стала глючить кодировка, вместо русских символов выводит "�������". При этом в админке русский нормально отображается. Нужно поправить этот глюк.
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