Поправить кодировку на сайте c CMS DLE 9.5

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Завершен7 заявок137 просмотров

Проблема возникла с кодировкой на сайте, на DLE 9.5. Уже полгода на сайте ничего не делал, и неожиданно стала глючить кодировка, вместо русских символов выводит "�������". При этом в админке русский нормально отображается. Нужно поправить этот глюк.

DLE
11 лет назад
Dezhe
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Как только я выбрал человека на роль исполнителя он сразу со мной связался и начал работать, все ошибки он поправил менее чем за час. Большое спасибо за работу, буду заказывать ещё, если возникнут проблемы с CMS DLE.
С Денис как заказчик и человек приятный в общении,точная постановка ТЗ,и моментальная оплата.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад