Отладить работу галереи на сайте

Переносился сайт на другой хостинг. в связи с чем была потеряна возможность нормальной работы с галереей, т.е. не можем найти путь куда выкладывать фото, сами фотографии открываются суженные и растянутые, помимо этого когда заходишь на страницу галереи одна фотография, а когда ее открываешь другая. Необходимо это все исправить!

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