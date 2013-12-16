Отладить работу галереи на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки167 просмотров

Переносился сайт на другой хостинг. в связи с чем была потеряна возможность нормальной работы с галереей, т.е. не можем найти путь куда выкладывать фото, сами фотографии открываются суженные и растянутые, помимо этого когда заходишь на страницу галереи одна фотография, а когда ее открываешь другая. Необходимо это все исправить!

Сайт сделан на CMS

11 лет назад
zebrairk
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, было приятно работать!
Спасибо, было приятно работать

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад