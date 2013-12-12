Нужно сделать сайт, в котором бы пересекались несколько каталогов. По функционалу - должен иметь все функции сайта, адрес которого находится в приложении. Половина проекта сделана, опытному программисту на Joomla доделать сайт займёт примерно ...
Доработать сайт на Drupal cms
Необходимо до работать сайт на системе управления Drupal
Есть список задач для доработки сайта туристической тематики
Заявки фрилансеров
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