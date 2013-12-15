Нужно сделать сайт, в котором бы пересекались несколько каталогов. По функционалу - должен иметь все функции сайта, адрес которого находится в приложении. Половина проекта сделана, опытному программисту на Joomla доделать сайт займёт примерно ...
Починить сайт на битрикс
Симптом: набираем адрес, сайт доооооолго грузится, потом открывается, на первой странице ошибка 404 , при этом дизайн, меню - открывается. Затем жмем обновить окно Ф5 и сайт уже открывается нормально, все меню работают.
Желающим выполнить починку дадим фтп доступ.
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