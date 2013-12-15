Починить сайт на битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок148 просмотров

Симптом: набираем адрес, сайт доооооолго грузится, потом открывается, на первой странице ошибка 404 , при этом дизайн, меню - открывается. Затем жмем обновить окно Ф5 и сайт уже открывается нормально, все меню работают.

Желающим выполнить починку дадим фтп доступ.

11 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

qoqe
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$70
1 день
Матвей справился с работой за сутки, честно говоря, заказчик не был уверен, что проблема будет решена, но Матвей с тщательностью подошел к работе и докопался до глубин! Всем рекомендую Матвея, как ответственного партнера, на которого можно положиться!
Отличный заказчик! Приятный в общении! Явно заинтересован в том, чтобы выполненная работа оставила довольным не только его, но и исполнителя! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

qoqe
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад