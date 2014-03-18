Правки на сайте на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки285 просмотров

Добрый день

Нужно внести небольшие правки на сайт написанный на modx(туризм)

1. Поправить стили в блоке рассылки

2. Немного поправить вывод таблицы туров

3. Возможны иные мелкие правки.

Сделать надо быстро, потому нужен человек с опытом работы с modx

MODX
11 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 часов назад
11 лет назад
$25
1 день
Всё отлично
Хороший заказчик. Четкое тз, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 часов назад
11 лет назад