Нужно сверстать и поставить шаблон на ShopScript. Макет и описание во вложении. Интересует цена, сроки. Только ответственным фрилансерам.
Битрикс, доработка инфоблока новостей
Битрикс Стандарт, обновления установлены.
На сайте используется инфоблок новостей, новости экспортируются в Яндекс.Новости.
Задача
Некоторые новости необходимо постоянно исключать из трансляции в Яндекс.Новости. То есть, часть новостей должна экспортироваться, часть не должна.
Как я это вижу
При добавлении новости (элемента инфоблока) помимо указания названия, темы, раздела, анонса, должен быть чекбокс, при активации которого данная новость (элемент) исключался бы из экспорта. Но это моё видение, рассмотрю любые предложения. Указывайте желаемую стоимость работы.
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Заявки фрилансеров
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