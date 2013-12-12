Битрикс, доработка инфоблока новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка108 просмотров

Битрикс Стандарт, обновления установлены.

На сайте используется инфоблок новостей, новости экспортируются в Яндекс.Новости.

Задача

Некоторые новости необходимо постоянно исключать из трансляции в Яндекс.Новости. То есть, часть новостей должна экспортироваться, часть не должна.

Как я это вижу

При добавлении новости (элемента инфоблока) помимо указания названия, темы, раздела, анонса, должен быть чекбокс, при активации которого данная новость (элемент) исключался бы из экспорта. Но это моё видение, рассмотрю любые предложения. Указывайте желаемую стоимость работы.

11 лет назад
danilclub
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kotdg
32 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

kotdg
32 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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