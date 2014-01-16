Сверстать и настроить сайт ShopScript

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Завершен2 заявки138 просмотров

Нужно сверстать и поставить шаблон на ShopScript. Макет и описание во вложении. Интересует цена, сроки. Только ответственным фрилансерам.

11 лет назад
muron
Мирон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Steemy_web
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
7 дней
Отличный исполнитель, никаких правок после показа сайта не было, сроки все соблюдены. Рекомендую как ответственного профессионала.
Отличный заказчик, четкое тз, оплата вовремя. Советую

Заявки фрилансеров

Steemy_web
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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