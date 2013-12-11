Сайт портфолио

По дизайну и структуре подойдет вот такой шаблон для wordpress:

http://wp-templates.ru/gridster-lite/

Нужно сделать галерею. Она должна выглядеть так:

Слева меню. Справа галерея из плитки статических картинок. Над галереей большое фото во всю ширину правой колонки. Это фото меняется на выбранное из галереи.

На сайте будут присутствовать такие страницы:

1. Главная. Сверху большое фото, ниже текстовая информация в виде постов.

2. Контакты и форма обратной связи

3. Галерея фото 360 мелкогабарит

5. Галерея обычных фото тематика 1

6. Галерея обычных фото тематика 2

7. Галерея обычных фото тематика 3

8. Галерея обычных фото тематика 4

9. Раздел заказчиков. Но он тоже будет выглядеть в виде галереи статических картинок, только без верхнего большого фото.

В галерее с фото 360 будут вот такие фото: http://webrotate360.com/360_degree_product_imaging_and_3D_modeling_services.html

Для вордпресса есть несколько плагинов.

Например: http://wordpress.org/plugins/webrotate-360-product-viewer/

Если есть наработки - можно применить свои. Желательна кросбраузерность, но можно и на флеше.

Если отзываетесь на заявку, указывайте срок выполнения и стоимость разработки.