Хорошо знающий WebAsyst Shop Script Для текущих мелких задач, и возможно длительного сотрудничества. Если вы из СПб - дополнительный плюс.
Сайт портфолио
По дизайну и структуре подойдет вот такой шаблон для wordpress:
http://wp-templates.ru/gridster-lite/
Нужно сделать галерею. Она должна выглядеть так:
Слева меню. Справа галерея из плитки статических картинок. Над галереей большое фото во всю ширину правой колонки. Это фото меняется на выбранное из галереи.
На сайте будут присутствовать такие страницы:
1. Главная. Сверху большое фото, ниже текстовая информация в виде постов.
2. Контакты и форма обратной связи
3. Галерея фото 360 мелкогабарит
5. Галерея обычных фото тематика 1
6. Галерея обычных фото тематика 2
7. Галерея обычных фото тематика 3
8. Галерея обычных фото тематика 4
9. Раздел заказчиков. Но он тоже будет выглядеть в виде галереи статических картинок, только без верхнего большого фото.
В галерее с фото 360 будут вот такие фото: http://webrotate360.com/360_degree_product_imaging_and_3D_modeling_services.html
Для вордпресса есть несколько плагинов.
Например: http://wordpress.org/plugins/webrotate-360-product-viewer/
Если есть наработки - можно применить свои. Желательна кросбраузерность, но можно и на флеше.
Если отзываетесь на заявку, указывайте срок выполнения и стоимость разработки.
Заявки фрилансеров
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