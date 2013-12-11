Поправить слайдер на сайте (joomla)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок198 просмотров

Есть сайт unicom.in.ua - есть слайдер, когда он доходит до конца, он резко через все возвращается обратно, необходимо сделать чтобы он просто начал показывать опять первый слайд, чтобы небыло этой прокрутки

Joomla
11 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров