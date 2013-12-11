Плагин для разных CMS - магазинов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка155 просмотров

Нужен плагин, который будет генерировать расширенный YML формат (как для Яндекс.Маркета), который будет содержать все товары интернет-магазина и их характеристики. ТЗ вышлю по запросу.

Необходимые CMS: Bitrix, Netcat, UMI, Shop-Script.

11 лет назад
strikt
40 лет
12 лет в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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