Доработка сайта на WordPress

Сайт: Kasko-kupit-v-spb.ru

1.Все страницы должны использовать единую таблицу стилей (за основу лучше взять css со страницы ОСАГО, у всех страниц должен быть единый подвал (в том виде как сейчас на странице «ОСАГО») и единая шапка (с сохранением текущей возможности по редактированию логотипа).

2.Сделать тень под кнопкой «Заказать обратный звонок» в подвале 2 px

3.Сделать отступы между двумя строками преимуществ в блоке «8 причин…» на страницах Каско, ТО, Зеленая карта таким же как на странице ОСАГО

4.Во всех полях на всех страницах, где вводится телефон нужно поменять 8 на +7

5.Натянуть на WordPress новую главную страницу. Должен сохраниться весь текущий функционал, использоваться общая шапка и подвал, а так же единая таблица стилей с остальными страницами. Возможность редактирования большого беннера и блока страховых компаний должна сохраниться в том же виде. Как это реализовано сейчас вы сможете увидеть в админке. Страница должна грузиться максимально быстро.

6.Сейчас на главной странице в блоке «Страховые компании..» при пролистывании есть один лишний пустой слайд. Его быть не должно. Должа быть возможность установить ссылку на из картинку и в тексте внутри этого блока из админки (сейчас такой возможности нет).

7.Сделать возможность переключения баннеров на странице Осаго по нажатию на левый и правый край (проявляющиеся стрелки при наведении)

8.На красной кнопке «отправить заявку» на страницах КАСКО, Зеленая карта, ТО должен стоять шрифт Myriad pro 16 кегль

9.На странице «Зеленая карта» перед таймером написано «До конца акции» Должно быть «до конца акции осталось» тем же шрифтом и размером как это написано на странице «ОСАГО»

10.Сделать скорость смены баннеров на странице «ОСАГО» 10 секунд

11.Все ошибки заполнения и сообщения вида «Заявка отправлена, спасибо» выводящиеся калькулятором на странице ОСАГО должны выглядеть так же как сейчас выглядят сообщения от калькулятора на странице «Зеленая карта»

12.Межстрочный интервал на оранжевой стрелке в форме заказа на страницах Зеленая карта, КАСКО, ТО должен быть аналогичным как на странице ОСАГО

13.Все выпадающие меню в калькуляторах, в шапке, в подвале на всех страницах должны закрываться при нажатии на любое место вокруг них

14.Счетчик отправленных заявок на всех страницах нужно перезапустить с цифры 200. По достижению тысячи каждый счетчик должен автоматически скидываться до 200

15.Межстрочный интервал в блоке текстов особенно в списках должен на всех страницах быть как на странице ОСАГО

16.Обрезать картинку в блоке заявки на странице КАСКО чтобы она была равна размеру картинки на странице ТО

17.На страницах Каско, ТО, Зеленая карта заменить фразу «Отправлено заявок» На «Уже отправили заявку:» Шрифт должен быть Mypiad pro

18.Установить «Цели» Яндекс.метрики для всех форм, где заполняются заявки.

19.Время смены большого баннера на главной странице 8 секунд. Время смены блока «Страховые компании» 25 секунд

20.Добавить четвертый офис в Шапку и в подвал ( в том числе в Яндекс-карты) Номер телефона +7 (812) 950 7175 Адрес: Комендантский проспект 44 метро комендантский проспект.

21.В WordPress установлен плагин Seo all in one где прописываются title, discription, keywords. Но по какой-то причине он не работает. При открытии страницы там этих данных из плагина нет. Нужно сделать чтобы всё появилось.

22. Вставить на главную страницу блок "мы в контакте" где будет показываться стена группы

23. Шрифт в счетчике заявок и таймере должен быть одинаковым, как сейчас на таймере.

Срок выполнения работ - 2 дня. Требования к фрилансеру: быть на связи в skype с 10:00 до 18:00 на протяжении работ. Работы выполняются на сервере заказчика.