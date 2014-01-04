Сделать сайт на Joomla 2.5 по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен13 заявок202 просмотра

Есть готовый дизайн сайта в PSD. Необходимо по нему сделать сайт на системе Joomla 2.5.

Ничего особо сложного в сайте нет - из нестандартного - защищенная зона для зарегистрированных пользователей, особый скрипт обратной связи (сам скрипт уже готов), кнопки соцсетей... Предлагайте Вашу цену и сроки работы.

Joomla
11 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад
$70
2 дня
Работа сделана на отлично! Конечно же, как и в любом проекте потребовались доработки, но они были выполнены быстро и на хорошем уровне!
ТЗ по проекту составлено понятно, по оплате - все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад