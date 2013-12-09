Добрый вечер! Нужно СРОЧНО доработать сайт на WP: - дать возможность зарегистрированным пользователям публиковать проекты - установить доп плагины (2шт) - сделать две контактные формы ...
Программирование формы CF7 под Wordpress
Добрый день, требуется специалист для доработки формы на php для Wordpress
Есть посадочные страниц на сайте с установленным WordPress: www.Smhomes.ru
Использована тема Enfold. Установлен код для Яндекс.Метрика. Сделаны формы отправки средствами CF7, которая отсылает текст формы по email. Средствами special mail tags добавлены отправка дополнительной информации – IP адрес, браузер и пр.
Что требуется?
Необходимо добавить дополнительные параметры в текст отправки формы:
a. Какую из кнопок на странице он нажимал, на кнопку какого именно комплекта он нажимал или он заполнял форму «заказать звонок».
b. URL сайта c которого пользователь перешел на сайт smhomes.ru
c. Какие ключевые слова были использованы им при поиске, если он пришел с поисковой системы
Прежде чем пользователь отправил форму он мог походить по сайту. Важно, чтобы информация о ключевых словах и страница входа на сайт сохранилась в сессии и потом добавилась в отправку формы.
Сколько времени займет и сколько будет стоить?
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