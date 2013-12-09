Программирование формы CF7 под Wordpress

Добрый день, требуется специалист для доработки формы на php для Wordpress

Есть посадочные страниц на сайте с установленным WordPress: www.Smhomes.ru

Использована тема Enfold. Установлен код для Яндекс.Метрика. Сделаны формы отправки средствами CF7, которая отсылает текст формы по email. Средствами special mail tags добавлены отправка дополнительной информации – IP адрес, браузер и пр.

Что требуется?

Необходимо добавить дополнительные параметры в текст отправки формы:

a. Какую из кнопок на странице он нажимал, на кнопку какого именно комплекта он нажимал или он заполнял форму «заказать звонок».

b. URL сайта c которого пользователь перешел на сайт smhomes.ru

c. Какие ключевые слова были использованы им при поиске, если он пришел с поисковой системы

Прежде чем пользователь отправил форму он мог походить по сайту. Важно, чтобы информация о ключевых словах и страница входа на сайт сохранилась в сессии и потом добавилась в отправку формы.

Сколько времени займет и сколько будет стоить?