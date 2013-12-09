Необходимо повесить новый дизайн на сайт - Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки140 просмотров

Сайт на Битрикс, необходимо повесить новый дизайн. Всем заинтересовавшиемся прошу писать в личку. Интересует ориентировочная цена и сроки

11 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров