50 страниц контента (не типичная страница)

Здравствуйте! Есть тестовый вариант сайта, стоит на Joomla. Есть около 50 страниц контента на не типичных страницах: пример - ymfond.org.ua/novosti/pages/adenoma.html

Фотография, краткий текст, модальные окна, блок цен и врача - все это есть в Word (образцы в приложении)

Нужно: 1) заполнить все эти страницы 2) прикрепить URLы к Главному меню. 3)Обновить страницу прайса и других некоторых пустых страниц. 4) настроить в админке, чтобы можно было обновлять эту информацию.

Нужно выполнить быстро и качественно.