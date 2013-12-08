50 страниц контента (не типичная страница)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Здравствуйте! Есть тестовый вариант сайта, стоит на Joomla. Есть около 50 страниц контента на не типичных страницах: пример - ymfond.org.ua/novosti/pages/adenoma.html

Фотография, краткий текст, модальные окна, блок цен и врача - все это есть в Word (образцы в приложении)

Нужно: 1) заполнить все эти страницы 2) прикрепить URLы к Главному меню. 3)Обновить страницу прайса и других некоторых пустых страниц. 4) настроить в админке, чтобы можно было обновлять эту информацию.

Нужно выполнить быстро и качественно.

Joomla
11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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