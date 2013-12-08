Ищу разработчика в команду. Со знанием и опытом работы в популярных сms, а также с отличным знанием верстки. Вы должны уметь делать адаптивную валидную верстку и интегрировать ее в сms. Чаще всего работаем с ...
50 страниц контента (не типичная страница)
Здравствуйте! Есть тестовый вариант сайта, стоит на Joomla. Есть около 50 страниц контента на не типичных страницах: пример - ymfond.org.ua/novosti/pages/adenoma.html
Фотография, краткий текст, модальные окна, блок цен и врача - все это есть в Word (образцы в приложении)
Нужно: 1) заполнить все эти страницы 2) прикрепить URLы к Главному меню. 3)Обновить страницу прайса и других некоторых пустых страниц. 4) настроить в админке, чтобы можно было обновлять эту информацию.
Нужно выполнить быстро и качественно.
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