Нужно установит шаблон сайта на хостинг. http://www.templatemonster.com/ru/demo/45525.html
Защита сайтов
ЗАДАЧА МИНИМУМ:
1. проверить три сайта (joomla) на вирусы и шелы
2. установить защиту от xss атак и sql инъекций
3. сделать запрет на выполнение вредоносных сриптов
4. защитить конфигурационные файлы
ЗАДАЧА МАКСИМУМ:
1. обновить CMS, основные компоненты и модули
2. настроить защиту на хостинге
3. сделать резервные копии файлов и БД
Предоставить гарантию на выполненные работы на 6-12 месяцев, по условиям которой, исполнитель в период действия гарантии должен устранить возникшую проблему в течении одного рабочего дня.
Указывайте, пожалуйста в проекте вашу цену, сроки и и план мероприятий и ваш график работы в интернете.
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