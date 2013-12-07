Защита сайтов

ЗАДАЧА МИНИМУМ:

1. проверить три сайта (joomla) на вирусы и шелы

2. установить защиту от xss атак и sql инъекций

3. сделать запрет на выполнение вредоносных сриптов

4. защитить конфигурационные файлы

ЗАДАЧА МАКСИМУМ:

1. обновить CMS, основные компоненты и модули

2. настроить защиту на хостинге

3. сделать резервные копии файлов и БД

Предоставить гарантию на выполненные работы на 6-12 месяцев, по условиям которой, исполнитель в период действия гарантии должен устранить возникшую проблему в течении одного рабочего дня.

Указывайте, пожалуйста в проекте вашу цену, сроки и и план мероприятий и ваш график работы в интернете.