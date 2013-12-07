Одеть новый дизайн на сайт. Движок joomla

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется одеть новый дизайн на уже готовый сайт. Движок joomla, на разработку 3 дня. Сумма на разработка 2 500 рублей. Всего две странички одеть. При этом нужно сделать чтобы ссылки на сайте не стали битыми. Жду ваших ответов с уважением Андрей.