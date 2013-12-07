Одеть новый дизайн на сайт. Движок joomla

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок148 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется одеть новый дизайн на уже готовый сайт. Движок joomla, на разработку 3 дня. Сумма на разработка 2 500 рублей. Всего две странички одеть. При этом нужно сделать чтобы ссылки на сайте не стали битыми. Жду ваших ответов с уважением Андрей.

Joomla
11 лет назад
bruks71
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12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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