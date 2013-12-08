Необходимо сверстать и натянуть сайт на движок. Тематика - городской портал. Из модулей: - лента новостей - фото и видеогалерея - поиск - календарь ...
Фильтр товаров для OpenCart
Нужно внедрить на сайт модуль "Фильтр товаров". Движок - OpenCart.
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