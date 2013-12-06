Сайт портал на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок115 просмотров

Необходим сайт разработанный на 1С Битриксе. Дизайн предоставим кандидату, после оценки проекта. То есть на данный момент дизайн только начали разрабатывать. Какая редакция подойдет под данный проект и сколько она будет стоить? Приложил схему главной и ТЗ!!!

Указывайте бюджет и сроки!!!

11 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров