Надо перенести сайт alumarket.ru на другой хостинг. Движок netcat. Сейчас хостинг на php4, поставим на какой-нибудь виртуальный (таймвеб, логол, не важно) с php5. Не будет из-за этого проблем с переносом? Сейчас сайт ...
Нужно развернуть сайт на хостинге (Drupal 7)
Добрый день. Необходиом развернуть сайт на моем хостинге. Сайт написан на ЦМС Drupal 7 - но в данный момент он лежит а архиве на яндекс диске (42 мб).
Кто может помочь развернуть сайт - отпишите в заявке пожалуйста. Работа срочная (на сегодня).
Интересует - цена вопроса
Спасибо!
С уважением,Евгений
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