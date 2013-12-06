Нужно развернуть сайт на хостинге (Drupal 7)

Добрый день. Необходиом развернуть сайт на моем хостинге. Сайт написан на ЦМС Drupal 7 - но в данный момент он лежит а архиве на яндекс диске (42 мб).

Кто может помочь развернуть сайт - отпишите в заявке пожалуйста. Работа срочная (на сегодня).

Интересует - цена вопроса

Спасибо!

С уважением,Евгений