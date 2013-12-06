Программирование портала Drupal

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Закрыт2 заявки110 просмотров

Приветствую.

Необходимо собрать информационный портал с блогами и ЛК на Drupal.

Подробное ТЗ и макеты прикрепил файлами.

Drupal
11 лет назад
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Виктор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров