На сайте bazaoyat.ru при посещении с мобильных устройств пересылает на левые сайты (с Андройда). Вероятно вирус какой-то. На ПК нормально работает Нужно найти на сайте вирусы и удалить.
Программирование портала Drupal
Приветствую.
Необходимо собрать информационный портал с блогами и ЛК на Drupal.
Подробное ТЗ и макеты прикрепил файлами.
Заявки фрилансеров
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