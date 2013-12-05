Нужно обновление форума на движке IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки113 просмотров

Добрый день.

Есть форум на CMS IPB 3+. Его взломали, заспамили, и через него шлют спам. Необходимо его обновить до актуальной версии, залатать дыры, и поставить защиту, чтоб такого больше не повторилось.

Ваши цены и сроки.

11 лет назад
yakovets-sergey
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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