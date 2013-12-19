Изменить вывод категорий Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки167 просмотров

Используется Joomla 3.2 и последний Flexicontent.

По умолчанию вывод категории выглядит так: список подкатегорий + список материалов в данной категории.

Требуется: название подкатегории + 3 материала из нее. И только у категории, не имеющей детей, выводить список всех материалов.

Выслушаю варианты по срокам и бюджету.

Joomla
11 лет назад
4natic
Антон 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Заказывал доработку по Jooml'e Ответственный человек - приложил максимум усилий для выполнения заказа.
Все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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