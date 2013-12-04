Донастроить функционал buddypress

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Закрытнет заявок73 просмотра

Добрый день,

Нужна помощь в настройке buddypress:

сделать удобный вход и регистрацию для пользователей

настроить страницы регистрации, контактов и т.п.

перевести на русский кое-что в шаблоне

настроить комментирование из соц. сетей (вконтакте, facebook)

11 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров