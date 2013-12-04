Вставить счетчики и русифицировать (джумла 2,5)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок135 просмотров

Собственно нужно установить счетчики - я.метрика, ЛивИнтернет, гугл и русифицировать джумлу. Жду от вас стоимость.

Joomla
11 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо огромное Михаилу, за профессионализм и оперативность. В будущем думаю еще обратимся!
Хороший заказчик. Все правильно и понятно излагает. Всем советую!!!

Заявки фрилансеров

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад