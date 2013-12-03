Студии требуется программист универсал на постоянную удаленную работу по совместительству. Необходимо верстать сайты из псд макета и ставить их на известные CMS или на самописные платформы с настройкой всех блоков и стилей. Для выбора фрилансера ...
Добавить ИМ в сайт на Вордпрессе
Здравствуйте!
Требуется добавить модуль магазина на сайт http://www.provox.ru/. Возможно ли это сделать? Или проще сделать с нуля на домене 3 уровня.
Если возможно, то пишите в ответах про цену и укажите свои работы с ИМ на вордпрессе
Спасибо!
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