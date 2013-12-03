Добавить ИМ в сайт на Вордпрессе

Здравствуйте!

Требуется добавить модуль магазина на сайт http://www.provox.ru/. Возможно ли это сделать? Или проще сделать с нуля на домене 3 уровня.

Если возможно, то пишите в ответах про цену и укажите свои работы с ИМ на вордпрессе

Спасибо!