Проект #4 Joomla

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Закрыт2 заявки136 просмотров

сайт www.otoplenie-sz.ru/

1. Каталоги товаров в категориях привести к подобному графическому виду (не изменять содержимое).

каталог здесь http://www.otoplenie-sz.ru/kermi-fko-11.html сделать как сдесь http://www.morozu.net/category/tip-fko-11/

2. Изменить оформление карточек товара.

Пример - http://santehgrad.ru/radiator-kermi-fko-11-300-400-mm.html или здесь http://gammatepla.ru/index.php?route=product/product&product_id=2617 ,

3. добавить также раздел – Сопутствующие товары или Аналогичные товары

4. Реализация фильтра, подобного http://www.morozu.net/category/stalnye-panelnye-radiatory/ (справа)

HTMLJoomla
11 лет назад
krasava
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Была
10 лет назад

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