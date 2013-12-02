Подправить лого и меню на сайте Joomla 1.5

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Завершен3 заявки155 просмотров

Приветствую, уважаемые фрилансеры!

Необходимо на сайте http://goo.gl/DPiWQk увеличить логотип и привести меню к виду, как на этом скриншоте http://goo.gl/sRD6bY

Все исходники есть.

Работа срочная.

Обязательно указывайте цену в заявках.

Критерий выбора исполнителя — соотношение цена-качество.

P.S. Предпочитаю работать с Украиной. Никакой политики, проще с оплатой заказов.

Joomla
11 лет назад
Lab9
51 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mambosun
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Профи. Аккуратная и быстрая работа, вопросы строго по делу. Доброжелателен. Не жаден :) Очень рекомендую к сотрудничеству.
ВСе ок

Заявки фрилансеров

Mambosun
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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