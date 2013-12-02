После прочтения этой вакансии необходимо дать несколько консультаций по семерке друпалу. Скайп в профиле. Оплата сдельная, не обижу. Есть ЯД и пластиковая карта для оплаты. Оплата инстант за консультацию и помощь в решении проблемы.
Подправить лого и меню на сайте Joomla 1.5
Приветствую, уважаемые фрилансеры!
Необходимо на сайте http://goo.gl/DPiWQk увеличить логотип и привести меню к виду, как на этом скриншоте http://goo.gl/sRD6bY
Все исходники есть.
Работа срочная.
Обязательно указывайте цену в заявках.
Критерий выбора исполнителя — соотношение цена-качество.
P.S. Предпочитаю работать с Украиной. Никакой политики, проще с оплатой заказов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Верстка сайта техаэрокон сервис. Под cms joomla. есть дизайн в формате pdf. Приложен внешний вид.Завершен11 лет назад
Необходима помощь специалиста по данной КМС. Сообщение следующее: PDOException: SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections in lock_may_be_available() (line 167 of /storage/www/bgtshop.ru/http/includes/lock.inc).Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно интегрировать веб-виджет «Сохранить на Яндекс.Диск» в движок DLE. - Настройка виджета в админке движка - Разрешенные группы пользователей (загрузка/скачивание) - При добавлении новости загрузка файла и вставка в новость ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нам необходимо провести определенные работы по сайту www.lnmoney.ru 1)В данный момент сайт функционирует на самописной CMS системе. Необходимо провести интеграцию с платной CMS (Bitrix, NetCat, возможно другие. Нужны Ваши предложения ...Завершен11 лет назад
Доработка старых и разработка новых сайтов на MODx. Есть всегда постоянные заказы. Пишите только если есть достаточное портфолио и опыт на MODx.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Исправить ошибки на сайте и поставить код в кнопку "Отправить", в выпадающем окне "Задать вопрос".Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо провести несколько изменений на сайте на джумле. изменение некоторых графических элементов, поэтому нужен человек который хорошо владеет графическим редактором.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо поправить работу компонента на сайте сделанном на joomla. Задание в приложении. Все доступы предоставлю.Завершен11 лет назад