Здравствуйте! Необходимо поправить работу компонента на сайте сделанном на joomla. Задание в приложении. Все доступы предоставлю.
Помощь Joomla
необходимо провести несколько изменений на сайте на джумле.
изменение некоторых графических элементов, поэтому нужен человек который хорошо владеет графическим редактором.
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