Помощь Joomla

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Закрыт5 заявок138 просмотров

необходимо провести несколько изменений на сайте на джумле.

изменение некоторых графических элементов, поэтому нужен человек который хорошо владеет графическим редактором.

Joomla
11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров