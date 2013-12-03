Правки DLE

Требуется сделать в DLE 10.1 возможность редактирования url-адресов новостей и статических страниц по своему желанию. По умолчанию DLE автоматом прописывает id-новости и окончание .html в url-адресе. Необходима полная свобода действий с редактированием url-адресов, в том числе возможность использования в них таких символов, как: = ? # ! -

Приложить подробную инструкция о необходимых действиях с файлами движка. Жду ваши цены и сроки.