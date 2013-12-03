Правки DLE

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Завершен2 заявки164 просмотра

Требуется сделать в DLE 10.1 возможность редактирования url-адресов новостей и статических страниц по своему желанию. По умолчанию DLE автоматом прописывает id-новости и окончание .html в url-адресе. Необходима полная свобода действий с редактированием url-адресов, в том числе возможность использования в них таких символов, как: = ? # ! -

Приложить подробную инструкция о необходимых действиях с файлами движка. Жду ваши цены и сроки.

DLEHTML
11 лет назад
maxxf
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Этот человек смог сделать то, что не смогли реализовать несколько профи. Гений php, WordPress и DLE. Слов на ветер не бросает! Рекомендую всем!
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад