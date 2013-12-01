Перенести сайт со старой на новую Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок144 просмотра

Необходимо починить и перенести уже плохо работающий сайт сделанный на старой Joomla на Joomla последней версии.

Joomla
11 лет назад
bass_off
50 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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