Конструктор дивана на OpenCart

*графическое представление в прикрепленном файле

1 – кнопка конструктор (при нажатии всплывает popup окно в 75% экрана в ширину и 95%d высоту)

2 – возможность загрузить сохраненную модификацию

2.1 – возможность ввести имя и сохранить выбранную модификацию

3 – вывод набора стандартных модификаций (200х100) (скрол вправо)

4 – вывод набора различных секций дивана (240х240) (скрол вниз)

5 – Галка выбора секции (добавить в заказ) (по дефолту отмечены те секции, которые есть в той или иной модификации) (60х60)

6 – фотография секции

7 – выбор материала для секции (в виде окружности диаметр 100px ), при наведении курсора подсвечивается

7.1 – при нажатии всплывает еще одно popup окно (50% в ширину экрана и 75% в высоту) с палитрой тканей

- всего палитр 4 (от 4 разных производителей диванов), тоесть к дивану нужно как-то указать какой палитре он пренадлежит

- выбор тканей сделать тоже округлой формы с диаметром 100px (при наведении, посвечивается, при нажатии мышкой отмечается)

- кнопка "применить" закрывает окно

8 – id номер секции

9 – кнопка "заказать" закрывает окно и добавляет диван с выбранной модификацией и посчитанной ценой в корзину

Сроки 5 дней.