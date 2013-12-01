Для знающего специалиста работы не много. Есть сайт kubantekstil.ru На сайте организован каталог товаров http://kubantekstil.ru/catalog/products/ Кроме этого на сайте настроен импорт товаров из ...
Конструктор дивана на OpenCart
*графическое представление в прикрепленном файле
1 – кнопка конструктор (при нажатии всплывает popup окно в 75% экрана в ширину и 95%d высоту)
2 – возможность загрузить сохраненную модификацию
2.1 – возможность ввести имя и сохранить выбранную модификацию
3 – вывод набора стандартных модификаций (200х100) (скрол вправо)
4 – вывод набора различных секций дивана (240х240) (скрол вниз)
5 – Галка выбора секции (добавить в заказ) (по дефолту отмечены те секции, которые есть в той или иной модификации) (60х60)
6 – фотография секции
7 – выбор материала для секции (в виде окружности диаметр 100px ), при наведении курсора подсвечивается
7.1 – при нажатии всплывает еще одно popup окно (50% в ширину экрана и 75% в высоту) с палитрой тканей
- всего палитр 4 (от 4 разных производителей диванов), тоесть к дивану нужно как-то указать какой палитре он пренадлежит
- выбор тканей сделать тоже округлой формы с диаметром 100px (при наведении, посвечивается, при нажатии мышкой отмечается)
- кнопка "применить" закрывает окно
8 – id номер секции
9 – кнопка "заказать" закрывает окно и добавляет диван с выбранной модификацией и посчитанной ценой в корзину
Сроки 5 дней.
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