Требуется написание модуля для DLE - отзывы об автомобилях. Как должно выглядеть. >>Форма добавления отзыва: Выбор марки/модели авто (списки должны присутствовать) Добавление фото (несколько), открывающиеся на jQuery Срок владения (тестовое ...
Настройка Joomla 3.2.0 +Community Builder 1.9.1
Требуется настроить Joomla 3.2.0 +Community Builder 1.9.1
в данный момент настройки дефолтные,
шаг 1. нужно запустить соц.сеть по модели одноклассников, т.е. основной фунционал,
шаг 2. скорректировать компоненты.
Заявки фрилансеров
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