Настройка Joomla 3.2.0 +Community Builder 1.9.1

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Требуется настроить Joomla 3.2.0 +Community Builder 1.9.1

в данный момент настройки дефолтные,

шаг 1. нужно запустить соц.сеть по модели одноклассников, т.е. основной фунционал,

шаг 2. скорректировать компоненты.

Joomla
11 лет назад
vadnag
Вадим 
54 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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