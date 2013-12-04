Натяжка дизайна на cms joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок201 просмотр

Доброго времени суток фрилансеры...Требуется задача натянуть дизайн psd на движок JOOMLA ...

Все страницы отрисованы они почти все идентичны...

вот главная во вложении ..

от ВАС сроки и цена !!! Буду рад сотрудничеству!

Joomla
11 лет назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$130
1 день
Алексей отлично справился с работой, причем в довольно короткий срок. Работа сделана на отлично - дизайн сверстан и поставлен на joomla! Рекомендую как отличного исполнителя который знает свое дело! Буду и дальше обращаться!
С радостью выполнил этот проект. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад