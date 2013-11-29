здравствуйте уважаемые программисты! Нам нужно залить на хостинг сайт по этому примеру http://themeforest.net/item/directory-portal-wordpress-theme/3840053 или http://templatic.com/demos/directory/. 2 вариант предпочтительней. Если у Вас уже есть эта тема купленная, то было бы супер, особенно расширенная версия. Также ...
Интеграция верстки с Битрикс
Перенести страницу с http://tppkaluga.ru/test2 на Битрикс.
Сделать дополнительную страницу, которую потом можно переключить и сделать главной.
Интегрировать шаблон из http://tppkaluga.ru/test2 плюс вывод новостей как на главной http://tppkaluga.ru
Сделать необходимо до понедельника.
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