Интеграция верстки с Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка128 просмотров

Перенести страницу с http://tppkaluga.ru/test2 на Битрикс.

Сделать дополнительную страницу, которую потом можно переключить и сделать главной.

Интегрировать шаблон из http://tppkaluga.ru/test2 плюс вывод новостей как на главной http://tppkaluga.ru

Сделать необходимо до понедельника.

11 лет назад
latrium
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

denis4
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$80
2 дня

Заявки фрилансеров

denis4
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад