Консультация по Joomla 2.5 + ZOO

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка111 просмотров

Нужна небольшая консультация (30мин-1час) по созданию контента на Joomla 2.5 + ZOO

Joomla
11 лет назад
deckofficer
Илья 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров