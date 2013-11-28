Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS 1C-Bitrix, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. ...
Доработать сайт на WP
Здравствуйте.
Нужно доработать сайт на WP.
Настроить поиск и оформить в стиле сайта, добавить комментарии, поправить мультиязычность.
Более подробное ТЗ при переписке.
Благодарю.
Заявки фрилансеров
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