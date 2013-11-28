Доработать сайт на WP

Здравствуйте! Собственно есть дизайн, это сайт-каталог(не магазин) нужно натянуть его на цмс. В предпочтении MODx, но рассмотрим все варианты. Сам фрилансер, заказы есть всегда - потому интересует долгосрочное сотрудничество. что делать - ...