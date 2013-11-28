Доработать сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок156 просмотров

Здравствуйте.

Нужно доработать сайт на WP.

Настроить поиск и оформить в стиле сайта, добавить комментарии, поправить мультиязычность.

Более подробное ТЗ при переписке.

Благодарю.

WordPress
11 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров