Модуль для интеграции нашей системы в AMIRO.CMS

Добрый день, коллеги!

Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS AMIRO.CMS,

в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления.

Задачи:

1) Разработать универсальный модуль для CMS AMIRO.CMS, осуществляющий полную двухстороннюю интеграцию заказооборота в CMS AMIRO.CMS с заказооборотом в нашей системе с возможностью легкой установки под любую кастомную конфигурацию CMS AMIRO.CMS, в т.ч.: выбор способа и варианта доставки, синхронизацию данных заказов, синхронизацию статусов и т.д.

2) Осуществлять поддержку и доработку данного модуля в течение 2–3 месяцев за абонентскую плату.

Требования к Вам:

1) Готовы работать «в белую» с заключением официального договора.

2) Находитесь на территории РФ, или имеете представительство в РФ.

3) Имеете готовые работы на CMS AMIRO.CMS (не менее 3–5).

4) Хорошо знакомы с архитектурой и возможностями CMS AMIRO.CMS, знаете как она устроена «под капотом».

5) Наличие каналов голосовой связи.

6) Готовность работать на длительном подряде (1–4 мес).

Желательно:

1) Наличие представительства в Москве или области или возможность очного появления в нашем московском офисе для обсуждения подробностей проекта.

2) Наличие готовых модулей под CMS AMIRO.CMS.

В заявке указывайте стоимость работы за 1 ч.ч., а так же присылайте ссылки на реализованные на AMIRO.CMS проекты и модули.

Просьба не откликаться на заявку, если вы не удовлетворяете хотя-бы 1 требованию из пункта 1.

ТЗ высылаем исполнителю после предварительного голосового общения или общения в скайпе.