Калькулятор натяжных потолков

Необходимо создать калькулятор для фирмы, занимающейся натяжными потолками. Калькулятор аналог вот этого: dispotolok-kmv.ru/calc

Стоимость различных фактур калькулятор должен брать из розничного прайс листа (формат xls или xlsx). Все это необходимо интегрировать в джумалу 1.5. Прайс лист, желательно, загружать в ней же.

В заявке хочу увидеть стоимость работы и ваше портфолио.