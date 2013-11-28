имеется полностью сверстанный и почти полностью интегрированный сайт на битркс. необходимо его доработать, упордочить структуру и наполнить инфой (немного), прикрепить домен разумеется.сайт нжно на новый хост перенести так как имеющийся не приспособлен под битрикс. ...
Калькулятор натяжных потолков
Необходимо создать калькулятор для фирмы, занимающейся натяжными потолками. Калькулятор аналог вот этого: dispotolok-kmv.ru/calc
Стоимость различных фактур калькулятор должен брать из розничного прайс листа (формат xls или xlsx). Все это необходимо интегрировать в джумалу 1.5. Прайс лист, желательно, загружать в ней же.
В заявке хочу увидеть стоимость работы и ваше портфолио.
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