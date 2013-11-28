Доработка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка135 просмотров

имеется полностью сверстанный и почти полностью интегрированный сайт на битркс. необходимо его доработать, упордочить структуру и наполнить инфой (немного), прикрепить домен разумеется.сайт нжно на новый хост перенести так как имеющийся не приспособлен под битрикс.

нуже специалист по битрикс. работы как мне кажетс на 1 день.

оплата по факту или по ходу работ. жду ваши условия.

адрес дам в ЛС

11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров