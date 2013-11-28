Здравствуйте! Собственно есть дизайн, это сайт-каталог(не магазин) нужно натянуть его на цмс. В предпочтении MODx, но рассмотрим все варианты. Сам фрилансер, заказы есть всегда - потому интересует долгосрочное сотрудничество. что делать - ...
Доработка сайта
имеется полностью сверстанный и почти полностью интегрированный сайт на битркс. необходимо его доработать, упордочить структуру и наполнить инфой (немного), прикрепить домен разумеется.сайт нжно на новый хост перенести так как имеющийся не приспособлен под битрикс.
нуже специалист по битрикс. работы как мне кажетс на 1 день.
оплата по факту или по ходу работ. жду ваши условия.
адрес дам в ЛС
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