Доработка сайта

имеется полностью сверстанный и почти полностью интегрированный сайт на битркс. необходимо его доработать, упордочить структуру и наполнить инфой (немного), прикрепить домен разумеется.сайт нжно на новый хост перенести так как имеющийся не приспособлен под битрикс.

нуже специалист по битрикс. работы как мне кажетс на 1 день.

оплата по факту или по ходу работ. жду ваши условия.

адрес дам в ЛС