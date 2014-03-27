Натянуть дизайн на CMS (предпочтительно битрикс) и запрограммировать Интернет магазин, сделать синхронизацию с базой 1С. Что входит в магазин: 1. Каталог, корзина, оформление заказа 2. Форма ...
Настройка расширения интернет магазина в MODx Revo
Собственно, этим все сказано. Магазин пока самый элементарный, но с разделами. Остальное договоримся.
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