Настройка расширения интернет магазина в MODx Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка133 просмотра

Собственно, этим все сказано. Магазин пока самый элементарный, но с разделами. Остальное договоримся.

MODX
11 лет назад
Jasen
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад
$120
2 дня
Сергей настоящий профессионал.
Спасибо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад