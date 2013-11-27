Правка шаблона под CMS Joomla.

Сайт который нужно переделать: shadeyouvpn.com

Планируемый комплекс действий:

- реализация мультиязычности;

- изменение темы соответственно требованиям и пожеланиям;

- кооперация с другим веб-разработчиком для оптимизации функции мини-билинга;

- подключение платежной системы "Интеркасса".

Шаблон, на которым нужно работать:

http://themeforest.net/item/optimasales-responsive-joomla-template/full_screen_preview/5555224

Основная структура и элементы главной страницы сайта после правок шаблона:

1. Меню, в той же строке флажки для языков, кнопка "купить" и форма для входа

2. слайдер, на одном из них - поле для подписки, на других тоже возможность вставить кнопку. К примеру, одна - повторить "купить", вторая - "скачать приложение", третье поле подписки.

3. Далее анонимайзер-прокси (внешне представляет собой поле для поиска, возможно внизу добавить три колонки с небольших значками, для дополнительной информации, чтобы описать разные фишки данного инструмента)

4. Фишки "Features" (есть готовы практически во всех шаблонах)

5. Прайсинг тейбл - Тарифы (всего 4 тарифа, самый дорогой - немного больше всех остальных, на нем нарисована лента "лучшее предложение", самый дешевый реализован в серых тонах в стиле "неактивного элемента")

6. Миниатюры записей с блога (не обязательно, можно просто вывести на отделюную вкладку меню)

7. Карта. На ней отображается местоположение серверов по всему миру + реализовано небольшое поле, которое показывает постоянно увеличивающееся число (по принципу секундомера, просто счетчик, "число шифрующих пакетов"). На карту устанавливаются фишки где размещены сервера, нужно предусмотреть возможность в будущем добавлять сервера самостоятельно, без привлечения кого-либо. Пример: http://clip2net.com/s/6hPm4q ). Неважно как это будет реализовано или на гугл картах, или на картинке, главное результат.

8. Футер: подписка, соцсети (можно реализовать и в другом месте)