Необходимо на Wordpress создать фильтр поиска либо используя существующие плагины установить фильтр поиска по произвольным полям (реализованы с помощью Advanced Custom Fields).
Правка шаблона под CMS Joomla.
Сайт который нужно переделать: shadeyouvpn.com
Планируемый комплекс действий:
- реализация мультиязычности;
- изменение темы соответственно требованиям и пожеланиям;
- кооперация с другим веб-разработчиком для оптимизации функции мини-билинга;
- подключение платежной системы "Интеркасса".
Шаблон, на которым нужно работать:
http://themeforest.net/item/optimasales-responsive-joomla-template/full_screen_preview/5555224
Основная структура и элементы главной страницы сайта после правок шаблона:
1. Меню, в той же строке флажки для языков, кнопка "купить" и форма для входа
2. слайдер, на одном из них - поле для подписки, на других тоже возможность вставить кнопку. К примеру, одна - повторить "купить", вторая - "скачать приложение", третье поле подписки.
3. Далее анонимайзер-прокси (внешне представляет собой поле для поиска, возможно внизу добавить три колонки с небольших значками, для дополнительной информации, чтобы описать разные фишки данного инструмента)
4. Фишки "Features" (есть готовы практически во всех шаблонах)
5. Прайсинг тейбл - Тарифы (всего 4 тарифа, самый дорогой - немного больше всех остальных, на нем нарисована лента "лучшее предложение", самый дешевый реализован в серых тонах в стиле "неактивного элемента")
6. Миниатюры записей с блога (не обязательно, можно просто вывести на отделюную вкладку меню)
7. Карта. На ней отображается местоположение серверов по всему миру + реализовано небольшое поле, которое показывает постоянно увеличивающееся число (по принципу секундомера, просто счетчик, "число шифрующих пакетов"). На карту устанавливаются фишки где размещены сервера, нужно предусмотреть возможность в будущем добавлять сервера самостоятельно, без привлечения кого-либо. Пример: http://clip2net.com/s/6hPm4q ). Неважно как это будет реализовано или на гугл картах, или на картинке, главное результат.
8. Футер: подписка, соцсети (можно реализовать и в другом месте)
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