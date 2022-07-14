Имеется сайт по продаже техники (сделан на Netcat). Яндекс выкатил замечания касательно выгруженного фида с товарами. Необходимо внести изменения.
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- NetCatВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее времяТребудется создать плагин оплаты на базе уже готовых [url=https://passimpay.io/modules]https://passimpay.io/modules[/url] для текущего проекта под:[list][*]Simpla[*]UMI.CMS[*]PHPShop[*]Netcat[*]ImageCMS[*]Wix[/list]После создания написать пошагавую документацию с скриншотами Пишите под какие системы можете создатьУказывайте цену ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее время Требудется создать плагин оплаты на базе уже готовых https://passimpay.io/modules для текущего проекта под: Simpla UMI.CMS PHPShop Netcat ImageCMS ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо разработать сайт на основе готовой верстки. Т.е. верстка готова нужно, нужно натянуть на админку.По итогу сайт должен быть полностью готов к наполнению. Все наполнение должно осуществляться через административную панель.Сайт должен быть сделан на системе ...NetCatСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
сайт и перенести на NetCatNetCatСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
задача: собрать отдельно сверстанные страницы (они просто на домен посажены) в один сайт и перенести на NetCatNetCatЗакрыт9 месяцев назад
- $4
Добрый день. Нужно избавиться от ошибки в микроразметке: добавить поле "position" и чтобы в него подтягивался верный порядковый номер. Главная (№1) - Услуги (№2) - Группа услуг (№3) - Конкретная услуга (№4) и т.д. Скриншот ошибки прикрепил.NetCatСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется настроить отправку данных с форм обратной связи в чат телеграмм.NetCatФорма обратной связиВеб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Задача сделать выгрузку товаров с 1С на сайт магазина. Товар в основном одежда и аксессуары. Соответственно имеет фото (от 1 до 5), цвет, размеры. Нужно понимание, какого вида и как заполнены должны быть карточки в 1С, чтобы ...NetCatКарточки товаров1С-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
- $15
Требуется на главной странице сайта (cms netcat) разместить блок вопросов ответов, пример https://goodtopic.ru/wp-content/uploads/2021/07/109-1.jpgWordPressNetCatСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
1) выгрузка новых позиций из 1С, С 1С выгрузка настроена, сайт функционирует как интернет-магазин 2) реализация акций. Пример: у нас есть акция 2+1, при выборе двух товаров один идет бесплатно, этот товар должен предлагаться покупателю, корректно ...NetCat1С-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Нужно сделать возможность изменения цен на товары сразу во всей категории или подкатегории. Например + или - сколько то процентов или долей процентов. Сайт сделан на NetCat. Кто с ней работал и знает её - жду откликов.NetCatВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $103
Добрый день. Сломалась функция отправки емейлов с сайта. На чем сделан сайт: Netcat - это админка сайта ( фронтенд) Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров, старый код админки ( на которой было написано все) Шаблон письма есть - ...NetCatSymfonyВеб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Добрый день. Сломалась функция отправки емейлов с сайта. На чем сделан сайт: Netcat - это админка сайта ( фронтенд) Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров, старый код админки ( на которой было написано все) Шаблон письма есть ...NetCatSymfonyЗакрытгод назад
Требуется внести доработки на сайт на неткате. Настроить логику оформления заказа.NetCatЗакрыт2 года назад
Есть дилер с мото техникой. Нужно с сайта дилера перенести пару моделей техники на наш сайт. Там картинки описание, смена текстур на технике и ряд объектов. Наш сайт сделан на NetCat, поэтому важно знать и уметь работать ...NetCatСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Интернет-магазин на NetCat. Нужна функция отключения цен на сайте для отдельных товаров и для разных групп товаров. Вместо цены написать "Уточняется" Предусмотреть возможность включения выключения данной опции. От вас цена и сроки. Спасибо.NetCatИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
Как работать в админке и перемещать фотографии из раздела в разделNetCatСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Уважаемые коллеги! https://a-n-d.pro/lk/ - есть тестовый личный кабинет. Нужно сделать, чтобы у сайта было кэширование и можно было добавить фото через админку - без интернета, обеспечив загрузку файлов, когда связь с сетью интернет появляется. Основная задача ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Нужен программист для доработки сайта, работающего на NetCat. Требуется: 1. Вывести поля для метатегов title, description у страниц подразделов в галерее (сейчас у основной страницы галереи и ее подразделов - одинаковое метаописание); 2. Перегенерировать карту сайта;NetCatЗакрыт2 года назад