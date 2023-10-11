Скорректировать фид с товарами для яндекса

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки35 просмотров
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Имеется сайт по продаже техники (сделан на Netcat).

Яндекс выкатил замечания касательно выгруженного фида с товарами.

Необходимо внести изменения.

2 месяца назад
rauflatypov
Рауф 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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