rauflatypov

Есть действующий сайт. Необходимо внести ряд небольших доработок. Сайт на битриксе. Жду откликов, далее перешлю перечень задачек.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Имеется сайт по продаже техники (сделан на Netcat). Яндекс выкатил замечания касательно выгруженного фида с товарами. Необходимо внести изменения.Закрыт2 месяца назад
Имеется действующий сайт (на битриксе), сделан небольшой редизайн меню каталога. Как выглядит меню прилагаю во вложении. Соответственно адаптивно. Сделать нужно сегодня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 месяца назад
На одном сайте нужно изменить страницу статей, убрав анонс и добавив картинку. Плюс еще пару мелочей. На еще паре сайтах нужно добавить кнопочку Подписаться на рассылку и добавить форму (используя существубющие стили сайта). ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Прошу откликаться тех, кто готов работать, а не просто оставлять отклики. Есть ряд задач по сайту на битриксе. Задачи не сложные, решаются быстро. Жду откликов, свяжемся пришлю задачи, обсудим.Закрыт5 месяцев назад
Требуется анимационный гиф баннер, 1200х100 Состоять будет из 4х слайдов (содержание каждого: логотип, иконка, крупный заголовок). Задача сделать небольшую анимацию их смены. Например условно.. как я вижу.. логотип и кошечка справа на всхе слайдах остаются на месте, ...Баннеры6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Имеется рабочий сайт на сделанный на ВебАссисте. Кто умеет работать с данной так сказать системой - жду откликов. Далее покажу какие задачи необходимы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нужно сделать 2 лендинга на Вордпрессе (каждый на отдельной cms, не 2 в одном). Оба по одной тематике и по кол-ву контента. ЧТо то наподобе такого [url=https://newsmartfilm.com/]https://newsmartfilm.com/[/url] Можно и нужно подобрать какие то близкие бесплатные шаблоны. Жду стоимость за ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрытгод назад
Есть подозрение на наличии вируса на сайте (но не факт). Нужно это проверить и при необходимости устранить. Так же сайт слишком много весит, возможно какие то старые файлы или древние бэкапы. Поэтому нужно оценить какие папки сколько ...Системное администрирование4 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо сверстать несколько макетов (psd) с учетом необходимых эффектов (референсы предоставлю) и адаптивом (на своё усмотрение, т.к. отдельно макетов по адаптиву не делалось). Верстка нужно абсолютно так сказать валидная, по феншую :)HTML-верстка59 заявокЗакрытгод назад
Нужно сделать возможность изменения цен на товары сразу во всей категории или подкатегории. Например + или - сколько то процентов или долей процентов. Сайт сделан на NetCat. Кто с ней работал и знает её - жду откликов.Закрытгод назад
Есть дилер с мото техникой. Нужно с сайта дилера перенести пару моделей техники на наш сайт. Там картинки описание, смена текстур на технике и ряд объектов. Наш сайт сделан на NetCat, поэтому важно знать и уметь работать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Имеется старая сделанная в powerpoint микро-презентация из 3х слайдов. Задача сделать новый дизайн (так же из 3х страниц) используя текст с текущих слайдов (с дальнейшим расширением до большего кол-ва слайдов). И новое должно быть и в powerpoint ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сверстать микро-лендинг (пример во вложении) но в нашем дизайне и так же формуанкету из нескольких вопросов (с картинками) . А если еще умеете работать с битриксом, то укажите это пожалуйста, вероятно интегрируем его. Пишите стоимость. Свяжемся ...HTML-верстка41 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать рендеры уголков алюминиевых окон, а так же целые окна без разрезов (примеры того, как нужно сделать прилагаю). Два основных требования - это реалистичность светотени, преломлений, бликов, как в разрезах, так и на поверхностях целого ...3D-графика12 заявокЗакрыт2 года назад
Необходим бэкенд в Битриксе. Интегрировать верстку и создать все необходимые функции. Сами макеты (пока что приложу просто в jpg) можно посмотреть тут [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FVEDoRAZTowKmTQ%3Fw%3D1]https://disk.yandex.ru/d/VEDoRAZTowKmTQ?w=1[/url] Задание по бэку пришлю отдельно, т.к. думаю сюда не влезет. Жду откликов и далее пришлю ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
На сайте, работающем на NetCat нужно внести ряд измененийдоработок. Например одна из задач. Предлагаю обсудить для начала по ней. Есть сайт дилерский и на нем есть страницы моделей техники. Вот например одна из них [url=https://awm-trade.ru/kvadrocikly/cfmoto-zforce-1000-sport-eps/]awm-trade.ru/kvadrocikly/...[/url] У нас сайт так ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
1) Необходимо подключить онлайн оплату (без корзины). Битрикс редакция Старт. Т.е. один товар покупается и оплачивается. И так по каждому товару. Коризны не будет. Платежная система pay keeper. 2) пара небольших доработок из серии поставить текст выше... или ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Для создания сайта (фронт и бэк) визитки типа 12storeez.com нужен разработчик знающий NetCat cms. Он же нужен для внесения изменений на уже существующем сайте. Перечень задач по изменениям и описание целого проекта обсудим. Важна связь по скайпе. Пишите ваш ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать несколько не сложных доработок на сайте (работающем на NetCat). Кто знает эту систему, жду ваших откликов и контактов.Закрыт7 лет назад