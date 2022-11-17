rauflatypov

На сайте, работающем на NetCat нужно внести ряд измененийдоработок. Например одна из задач. Предлагаю обсудить для начала по ней. Есть сайт дилерский и на нем есть страницы моделей техники. Вот например одна из них [url=https://awm-trade.ru/kvadrocikly/cfmoto-zforce-1000-sport-eps/]awm-trade.ru/kvadrocikly/...[/url] У нас сайт так ...