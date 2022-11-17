rauflatypov

Рауф rauflatypov

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$40
10 баллов
4 месяца назад
Доработки на нескольких сайтах (на WP)
Все круто ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!
В очередной раз Андрею огромная благодарность! Тот редкий случай, когда человек ответственно подходит к делу, сходу понимает, что нужно сделать и делает сразу так, как нужно! Жму руку =)
Ответный отзыв
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
4 месяца назад
Сверстать новое меню для действующего сайта
Все прошло отлично! До встречи в новых проектах ?
Большое спасибо Андрею за отличный результат. Все сделано как положено и в нужные сроки. Буду рад продолжить сотрудничество!
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tank-ist
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Работа с парсером
Рауф с профессионализмом подходит к делу, очень приятно с ним работать. Всегда на связи и никаких проблем с оплатой. Рекомендую!
Виктор прекрасный специалист, очень ответственно и грамотно подходит к работе! Однозначно буду еще не однократно обращаться и рекомендую Виктора как хорошего профессионала, коих нынче найти очень сложно.
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richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Сделать выгрузку из 1С
Спасибо за столь тёплый отзыв, Рауф! :) Мне также приятно было с вами сотрудничать! Заказчик всегда был на связи в нужный момент и оплатил работу в срок - по факту выполнения.
Очень тяжело найти хорошего профессионала и при этом ответственного. Поэтому я очень рад результатом работы с Дмитрием и однозначно рекомендую его как специалиста. Желаю больших успехов и обязательно разбогатеть :)
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